Leitor, eu voltei! Demorei mais que o voto do ministro Herman Benjamin, mas voltei!

Charlene Carvalho 09/06/2017 11:04:35

Primeiramente perdoe-me pela longa ausência. Sei que alguns poucos de vocês sentiram minha falta. Me entendam. Não foi por querer. Infelizmente uma forte crise de enxaqueca me nocauteou. Foi feio, ó. Fui parar na Unimed. Nem tramal deu jeito. E ainda ganhei de brinde uma marca roxa-esverdeada-lilá-quase-azul no braço onde tomei o soro (precisei, pois passei mais de um dia sem comer) e, claro, uns puxões de orelha bem dados pelo meu médico querido-amado-mas-que-nunca-falha, Rinauro Santos.

Antes de mais nada, deixa eu te dizer uma coisa sobre o novo PA da Unimed: ele tem defeitos. Mas tem qualidades. Para você que é formando em 12 temporadas de Grey’s Anatomy como eu, os biombos (leito) são quase iguais e as camas da observação, ah, as camas são como as de House e Grey’s, pessoas: daquelas que sobe os “pé”, as costas, tudo automático. Me senti num EP da Shonda, quando o enfermeiro foi ajustar a tal cama por conta dos enjoos que não me deixavam nem tomar água direito.

Voltando….

Os puxões de orelha do Rinauro foram por conta da crise, segundo ele, gerada por má alimentação e stress em alto nível. Ele me conhece como poucos. Sabe como funciono. Tem nem como tentar enganar. O negócio é que a crise foi do vera. Passei três dias sem conseguir olhar a tela do computador. E uma dor de matar. Fora os enjoos e náuseas. Sério, leitor: tenho pena de mulher grávida. Pai amado! Como sofrem! Cinco dias de enjoos e náuseas e quase me acabei, imagina três, cinco meses. No, No. No….

Perdi uns quilos, é verdade. Porém, não recomendo a dieta.

Então e por conta disso, tive que passar uns dias em modo slow e a coluna subiu no telhado. Demorou mais pra atualizar que a leitura do voto do ministro Herman Benjamin, mas juro que estou de volta. Claro que ainda no modo despacito – devagar -, porque não sou doida de desobedecer o Rinauro e muito menos a minha mãe. Posso ser desmiolada – só as vezes – burra jamais. E desobedecer meu médico, que é e sempre será um anjo na minha vida, além de altamente perigoso, pode ser letal. Sabiam que ele dá carão na gente com maior sorrisão, mas sem dó nem piedade? Pois é…

E ele me segue (vigia) nas redes sociais. O que significa que vou ter que ficar pianinho na alimentação. Se pular fora do prato ele vai lá e, pah! Charleeeeneeee… Melhor não, né??

Agora, falando sério, obrigada, Rinauro. Obrigada por mais uma vez cuidar tão bem de mim. Obrigada por não medir esforços em prol do meu bem estar. Por não desistir de mim e por me proporcionar o melhor tratamento. Prometo que vou seguir as regras direitinho. É sério, poh… Do vera, de verdade…

E a ti, leitor, brigada pela paciência. Obrigada, obrigada!!

Bom dia!!!

Ainda é tempo de registrar o aniversário de Mirla Miranda, na foto com Francisco Curado Maciel, Diretor geral da Rede Amazônica e a querida Talita Carvalho

Quêde o frio??

O Friale vem prometendo uma friagem de pinguim já tem mais de um mês. E hoje ele jura que vai ser pra valer, com temperatura de polo norte. Vamos aguardar!

Deixa eu explicar….

…Sobre temperatura de polo norte, pra ninguém dizer que eu surtei. Por acá, 20 graus a gente faz fácil, fácil, a dancinha “leri go”. Imagina com 16 graus e sensação térmica de 12? É o polo norte, né não?? A não ser pra você que é acreano do pé rachado, mas jura de pé junto que nem o frio de Nova Iorque no Natal te abala. Já eu, congelo com meros 18 graus.

Essa foto é registro do Luciano Santiago. Olha o texto dele: COISAS DO NOSSO ACRE passando pela ponte sobre o rio Envira em Feijó-Ac, olhado para o lado direito, eis que me deparo com esse letreiro em um alto de um morro com essas letras grandes com o nome HOLLYWOOD. Igual o localizado em Mount Lee nos EUA.

Diz aí se o Acre não é enjoado???

SENSE 8

Como fiquei ausente, só agora vou comentar sobre o cancelamento de Sense8. Já li algumas coisas sobre o assunto, mas como disse ao Aarão Prado, não tô sabendo lidar com isso. Ainda vai demorar um bocado. E tenho esperança de um EP especial, como o de Natal, para fechar a história. Sonhar não custa nada, né?

DELIVERY MUCH

Preciso falar pra vocês de uma ferramenta maravilhosa para quem gosta de pedir comida online. Trata-se do Delivery Much. Coisa fina e feita por aqui. Lá tem todos os bons endereços que você precisa e a apenas alguns cliques. Não que eu vá usar tão cedo, por conta da dieta, mas recomento. Tu pode baixar no seguinte endereço: https://www.deliverymuch.com.br/app

FOTENHA

Cês viram que a coluna tá de foto nova, né? Mudei a cor dos cabelos e, claro, precisava de foto nova para a coluna, afinal, aposentei o ruivo por um tempo. Vou escrever sobre isso na segunda, mas preciso agradecer à querida Talita Carvalho que fez as fotos. Ela é fera e uma das melhores profissionais do nosso mercado. Obrigada, Talita!!

P.S: O Roberto me jogou lá no rabo da besta das colunas do site. Bem que, por ser mulher, eu merecia ficar no meio, assim reinante no lugar do Venícios!! Hahahahahahahaha

Brincadeira… Cheguei por último, meu lugar é lá mesmo, no fim da fila…. Irririririrrirri…

Querida amiga Zinha Ruela aproveitando as belezas e maravilhas

da Noruega, um dos países mais lindos para se conhecer