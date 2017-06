Deputada federal Jessica Sales pede liberação de recursos para pista de atletismo da Ufac

Da redação ac24horas 09/06/2017 11:44:00

Atendendo a pedido do reitor da Universidade Federal do Acre (Ufac), Minoru Kinpara, a deputada federal Jéssica Sales (PMDB) solicitou uma reunião com o ministro do Esporte, Leonardo Picciani, para debater a liberação de recursos para conclusão da obra da pista de atletismo do complexo esportivo da instituição de ensino.

Segundo a parlamentar, o ponto principal da reunião foi a liberação de parcelas de recursos para concluir as obras da pista de atletismo nos moldes oficiais que está sendo construída em parceria com o Ministério do Esporte, o que significaria mais uma conquista para comunidade acadêmica na gestão de Minoru Kinpara.

“O ministro Picciani mais uma vez, mostrou-se receptivo e se comprometeu em incluir no cronograma financeiro do órgão, a liberação do recurso para promover esse importante avanço na gestão do reitor Minoru Kinpara, que responsável por importantes conquistas à frente da reitoria da Ufac”, destaca Jéssica Sales.

A parlamentar informou que Minoru Kinpara, reforçou a necessidade de apoio do Ministério do Esporte para a construção do Ginásio Poliesportivo e da Piscina Olímpica. Ele ressalta que essas obras são de extrema importância para os cursos da instituição e de toda a comunidade do entorno da universidade.

Jéssica Sales garante que somará esforços junto ao Ministério do Esporte para a captação de recursos visando investimentos para promover a prática esportiva em diversas modalidades e incentivar a competitividade na comunidade universitária. “A comunidade acadêmica pode sempre contar comigo”, finaliza.