Homem armado é preso no Terminal Urbano da capital tentando negociar celular

Da redação ac24horas 09/06/2017 09:30:01

Na manhã desta sexta-feira (09), policiais militares prenderam Naygon Melo da Silva, de 27 anos, com uma arma de fogo dentro do Terminal Urbano, localizado no Centro de Rio Branco. Ele estaria negociando um celular que teria roubado no dia anterior, quando a vítima o reconheceu dentro do terminal.

A vitima acionou a Policia Militar dizendo ter reconhecido o homem que teria roubado seu celular na manhã de quinta-feira (08), dentro do ônibus que fazia a linha Alto Alegre. Os policiais fizeram a abordagem ao suspeito e conseguiram recuperar o celular que ele estava negociando com uma terceira pessoa pelo valor de R$ 400,00 reais.

Durante a revista pessoal, também foram encontrados um revólver calibre 32, com uma munição, um relógio e dinheiro.

Diante dos fatos, Naygon Melo recebeu voz de prisão e foi encaminhado a Delegacia de Flagrantes ( Defla) para os procedimentos cabíveis aos crimes cometidos.