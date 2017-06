Educação realiza sorteio público para 1.788 vagas de cursos técnicos no Estado do Acre

Da redação ac24horas 09/06/2017 08:23:35

O Governo do Acre realizará sorteio público dia 22 de junho, às 9h, no auditório da Secretaria de Estado de Educação e Esporte para preenchimento de 2.788 vagas em cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) visando formar profissionais para atuarem em atividades nas áreas de Ambiente e Saúde, Controle e Processos Industriais, Gestão e Negócios, Informação e Comunicação, Infraestrutura, Produção Cultural e Design, Recursos Naturais, Segurança, Turismo, Hospitalidade e Lazer que serão ministrados nos municípios de Acrelândia, Assis Brasil, Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Marechal Thaumaturgo, Plácido de Castro, Porto Acre, Porto Walter, Rio Branco Rodrigues Alves, Santa Rosa do Purus, Senador Guiomard, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri.

Os cursos serão aplicados pelo Instituto Dom Moacyr. O edital contendo mais detalhes está publicado na edição desta sexta-feira, 9, do Diário Oficial do Estado.