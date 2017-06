Começam matrículas de aprovados pelo Sisu para cursos da Ufac

Da redação ac24horas 09/06/2017 10:22:25

Os candidatos aprovados na segunda edição de 2017 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) devem ficar atentos aos prazos para as matrículas institucionais na Universidade Federal do Acre (Ufac). O período de matrícula começou hoje, dia 9, e vai até a próxima terça-feira, dia 13 de junho. A lista dos aprovados está disponível abaixo.

Com início marcado para o dia 2 de outubro, o semestre terá novos acadêmicos nos cursos de Engenharia Elétrica, Filosofia, Comunicação Social/Jornalismo, Letras/Espanhol, Nutrição, Saúde Coletiva, Engenharia Florestal e Medicina.

Os selecionados na primeira chamada foram conhecidos no dia 5 de junho. Estudantes que ficaram de fora tem uma nova chance, podendo manifestar interesse por uma vaga até o dia 19 de junho. Todos ficarão na lista de espera da universidade.

Os aprovados podem ver toda a documentação necessária e tirar dúvidas, clicando abaixo. Basta acessar o Edital de Convocação, ou a Lista de Aprovados.

Edital

Anexo I – Lista de Chamada