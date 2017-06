Antes do frio vem um temporal ainda hoje e Friale convida: “vamos tomar um tacacá”

Luciano Tavares, da redação ac24horas 09/06/2017 10:06:55

No Acre, o dia começa quente, mas no final da tarde, a chegada de uma frente fria provoca temporais, com chuvas, raios e fortes e perigosas ventanias, disse o pesquisador meteorológico Davi Friale em um vídeo gravado para o ac24horas.

A temperatura cai bruscamente a partir do início da noite, dando início ao fenômeno da friagem, que deve durar por todo final de semana, informou.