Acre abriu 344 novas vagas de trabalho para aprendizes em quatro meses, diz Ministério

Da redação ac24horas 09/06/2017 08:13:35

O Acre registrou 344 novos contratos de aprendizagem firmados em todo o Estado, de janeiro a abril deste ano. Segundo levantamento do Ministério do Trabalho, os setores que mais contrataram, em nível nacional, foram a indústria de transformação, comércio e reparação de veículos, serviços sociais e de saúde.

O Ministério do Trabalho diz que a tendência é de crescimento no restante do ano, já que a economia está dando sinais de recuperação e os auditores-fiscais do trabalho vêm atuando diariamente para expansão desses números.

Os números do Acre estão entre os três menores do País, ganhando apenas do Amapá e Roraima, que abriram, respectivamente 182 e 270 vagas no período.