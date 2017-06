Vereador Cosmo é autor de 53% dos projetos apresentados na Câmara de CZS no primeiro semestre deste ano

Archibaldo Antunes 08/06/2017 12:52:07

O vereador Antônio Cosmo, do PMDB de Cruzeiro do Sul, protagoniza na atual legislatura a inédita iniciativa na história da Câmara Municipal ao propor, de uma só vez, oito projetos. A produtividade do parlamentar totaliza mais de 53% das 15 propostas apresentadas no primeiro semestre deste ano pelo conjunto dos parlamentares mirins. E o mais importante: todas as demandas de Cosmo foram aprovadas e aguardam apenas a sanção do prefeito Ilderlei Cordeiro (PMDB).

Primeiro-secretário da Câmara cruzeirense, Cosmo está em seu segundo mandato. E pelo jeito tem pretensões de alçar voos mais altos.

Entre os projetos apresentados por ele, há desde uma simples indicação para mudar o nome da Avenida Lauro Muller para Ildefonso Cordeiro – pai do atual prefeito da cidade. “Mas a coincidência não justifica a propositura”, garante o vereador.

Ele se refere ao ex-deputado Ildefonso como o grande responsável pela quebra do monopólio no comércio local, de cujas práticas a população se via refém antes que fossem instalados os empreendimentos da família.

“Ildefonso, com suas empresas, gerou empregos, receita para o poder público e reduziu os preços de inúmeros produtos cobrados do consumidor”, afirma.

Outro projeto de Cosmo, apresentado no final de abril, obriga as escolas de ensino fundamental da rede pública municipal a incluírem atividades e conteúdos relativos à educação financeira em seu plano curricular. A intenção é que os jovens aprenderam, desde a tenra idade, a administrar o próprio dinheiro, e com isso melhorar as condições financeiras.

Há também uma proposta que institui o programa “Educação no Trânsito” nas escolas da rede pública municipal. “Queremos no futuro que os motoristas sejam mais prudentes e cuidadosos, o que daria à vida de todos nós mais segurança no dia a dia”, argumenta ele.

Casas lotéricas e agências bancárias

Ao observar que as casas lotéricas do município não oferecem aos clientes banheiro e água potável, o parlamentar peemedebista elaborou uma proposta para melhorar as condições de atendimento aos usuários. O projeto de lei de nº 03/2017 dispõe sobre a oferta, pelas lotéricas de Cruzeiro do Sul, de instalações sanitárias para uso comum, além de guarda-volumes e bebedouros.

A demora nas filas das agências bancárias do município também é alvo de interesse do parlamentar, já que as reclamações são recorrentes. O projeto de lei apresentado por Antônio Cosmo determina o indeferimento, por parte da prefeitura, do alvará que permite o funcionamento de agências que não obedecerem à regra que estabelece o limite de tempo para atendimento ao cliente.

“Parece estanho, mas quem emite a licença que permite as atividades bancárias é a autoridade municipal”, diz ele.

O abuso de drogas por parte dos jovens do município também está no radar do vereador do PMDB. O projeto de nº 04/2017 institui a “Semana Municipal de Prevenção, Conscientização e Combate ao uso de Drogas”. O dia 26 de junho foi a data escolhida para a realização dos eventos relativos a atividades que esclareçam os malefícios da dependência química.

Mas, sem dúvida alguma, o projeto de lei que mais interessa à população do município é o que proíbe a cobrança de taxa de religação de energia elétrica no âmbito de Cruzeiro do Sul, em caso de corte por falta de pagamento.

“O consumidor não pode ser penalizado duas vezes, já que fica privado do fornecimento de luz e, além disso, precisa arcar com os juros sobre o atraso”, diz ele, arguindo a extinção da taxa cobrada pela religação.

Educação ambiental

Para Antônio Cosmo, a educação ambiental e a limpeza pública são temas que complementares. Ao apresentar a proposta de criação do programa “Meu Bairro Bem Cuidado”, o parlamentar acredita que o envolvimento do poder público, entidades não-governamentais e moradores em atividades de manutenção e limpeza das vias públicas e outros bens coletivos contribui com a saúde da comunidade e também auxilia na harmonização dos vizinhos.

Tantos projetos apresentados de uma só vez são justificados por Antônio Cosmo como “uma busca incessante pela melhoraria da qualidade de vida da população de Cruzeiro do Sul”.

“O que quero é um futuro em que as pessoas usufruam das boas ações que foram desenvolvidas por mim, graças àqueles que me confiaram este segundo mandato e me reconduzindo à Câmara de Vereadores. Isso, por sinal, foi uma prova de que na legislação anterior tive uma atuação honrada e produtiva”, conclui ele.