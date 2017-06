Sabe o que os acreanos mais buscam no Google? Como fazer uma boa redação, diz blog

Da redação ac24horas 08/06/2017 07:27:53

Um estudo revela o que os acreanos mais buscam no Google: “como fazer uma boa redação” é o trend topic do Acre nesse motor de pesquisa. Os acreanos estão, nesse tópico, junto com o povo do Amapá e Roraima e Acre. “Talvez seja um sinal de que os alunos desses estados estão mais ligados no Enem, uma teoria”, pondera o blog Segredos do Mundo.

“Como fazer um bolo” é a busca mais frequente do pessoal de Rondônia, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Piauí e Rio Grande do Norte. “Como fazer sexo” é a questão mais comum no Google para o Tocatins. Não foram divulgados a quantidade de buscas com esses termos e objetivos.