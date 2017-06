Projeto Cidadão: Nova edição será promovida na Vila Santa Luzia, em Cruzeiro do Sul

Da redação ac24horas 08/06/2017 22:12:50

A Vila Santa Luzia, uma comunidade distante 42 quilômetros do município de Cruzeiro do Sul, receberá a equipe do Projeto Cidadão no dia 15 de julho. As primeiras reuniões de alinhamentos iniciaram nesta semana com representantes do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), realizador da ação, e instituições interessadas em firmar parceria para atendimento durante o evento.

Com o Projeto Cidadão, o Tribunal de Justiça, além de conhecer de perto a realidade de comunidades em situação de vulnerabilidade social, verifica quais os principais anseios dos moradores e trabalha para a resolutividade das demandas com ajuda de outros órgãos.

A Vila Santa Luzia é um projeto de assentamento consolidado do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e possui aproximadamente 15 mil pessoas residentes na sede e em 37 ramais. O projeto prioriza comunidades com baixo índice de desenvolvimento humano e carência na implementação de políticas públicas.

As atividades do Projeto Cidadão foram retomadas no último final de semana, no município de Porto Acre, no Assentamento Dirigido (PAD) de Humaitá, após quatro anos sem ser promovido de acordo com o planejamento em sua íntegra.

“Estamos tendo o respaldo das prefeituras. A intenção é levar cidadania aos cidadãos menos favorecidos”, disse Socorro Machado, diretora de Gestão Estratégica do TJAC.

Casamento Coletivo

Um dos serviços mais procurados no evento é o Casamento Coletivo. Uma equipe do Tribunal de Justiça estará do dia 26 a 28 de junho na Vila Santa Luzia recebendo a documentação dos casais interessados em oficializar a união.

No dia da ação será somente a realização da cerimônia, assinatura e entrega da certidão aos casais habilitados.

Ação

Os serviços do Projeto Cidadão na Vila Santa Luzia serão oferecidos na Escola Estadual Olavo Bilac durante todo o dia 15 de julho. O evento será finalizado com a cerimônia do Casamento Coletivo.

No dia da ação estarão presentes representantes da Prefeitura de Cruzeiro do Sul com serviços de saúde, assistência social e agricultura. O Governo do Acre também é parceiro por meio do Programa Mulher Cidadã. Serviços da Defensoria Pública, Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Instituto Nacional do Seguro Social, Polícia Civil – por meio do Instituto de Identificação –, Superintendência Regional do Ministério do Trabalho e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

A supervisora do Projeto Cidadão, Lenice Lima comentou que serão oferecidos serviços para a emissão de documentos como RG, CPF, Careira de Trabalho e Título de Eleitor. O INSS, segundo ela, levará informações aos segurados, o Senac ofertará cortes de cabelo e serviços de embelezamentos para as mulheres e as secretarias municipais de Saúde e Assistência Social levarão serviços médicos, vacinação e testes rápidos e atualizações do Bolsa família.