Polícia Militar desarticula ponto de venda de drogas no Conjunto Nova Esperança, na capital

Da redação ac24horas 08/06/2017 21:59:15

Uma denúncia anônima levou homens da Rádio Patrulha (RP) do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM) a desarticularem na tarde desta quinta-feira, 08 de junho, um ponto de venda de drogas no Conjunto Nova Esperança. Durante a ação foi preso um adulto de 24 anos e apreendidos dois adolescentes infratores, ambos de 17 anos de idade.

Com as informações de uma possível comercialização de entorpecentes na Rua 25 de dezembro, os militares realizaram patrulhamento ao longo do endereço. Durante as rondas foram visualizados cinco indivíduos em frente a uma residência abandonada. Diante da presença policial, dois conseguiram se evadir, sendo abordadas três pessoas.

Nas buscas no interior do imóvel abandonado foram encontrados 02 (dois) pacotes e um (01) prato, ambos com uma substância aparentando ser “merla”, material para preparo da droga e cerca de R$ 69,00.

Diante dos fatos, os militares conduziram os agentes e o material apreendido para Delegacia de Polícia, para serem tomadas as medidas cabíveis ao fato.