Operações contra trabalho escravo resgataram 213 pessoas no Estado do Acre, diz MPT

Da redação ac24horas 08/06/2017 07:20:33

Das 10 operações realizadas pelo Ministério do Trabalho no enfrentamento ao trabalho análogo à escravidão no Acre mais de 66% tiveram resgate de pessoas. Entre 2003 e 2016, foram 213 regastes em Manuel Urbano, Feijó, Tarauacá, Sena Madureira, Xapuri e Plácido de Castro, sendo que a maioria -101 resgates- ocorreram no município de Rio Branco. Na capital, 88 trabalhadores resgatados eram nascidos no próprio município. Levando-se em conta o período analisado, foram 16 trabalhadores resgatados por ano no Acre.

Os dados são do Observatório Digital do Trabalho Escravo no Brasil, que utilizou, para esse cálculo, informações do Seguro Desemprego do Trabalhador Resgatado. O Observatório Digital de Trabalho Escravo é uma iniciativa do SmartLab de Trabalho Decente do MPT e da OIT no Brasil para fomentar a gestão eficiente e transparente de políticas públicas, de programas e de projetos de prevenção e de erradicação do trabalho escravo, de modo que essas ações sejam cada vez mais orientadas por resultados e baseadas em evidências.