Mulher de 47 anos leva tiro no braço ao olhar pra casa do vizinho, em Rio Branco

Da redação ac24horas 08/06/2017 09:22:24

Uma mulher de 47 anos levou um tiro no braço na noite desta quarta-feira (07), no bairro Laélia Alcântara, após discutir com o vizinho que se incomodou por ela estar olhando em sua direção.

Segundo testemunhas, Zenaide Roque Freitas estaria limpando a área da casa quando foi indagada pelo vizinho de nome não divulgado que perguntou sobre o que ela estaria olhando. Após uma breve discussão, o vizinho entrou na casa e em seguida retornou com uma arma efetuando um disparo na mulher.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e após os primeiros socorros a encontrou para o Pronto Socorro para tratamento.

Policiais estiveram no local, mas, não encontraram o vizinho.