Motorista de UBER é multado e teve carro recolhido em Rio Branco pelo RBTrans

Da redação ac24horas 08/06/2017 20:46:55

Um motorista parceiro do aplicativo UBER, que não quis se identificar por medo de sofrer represálias, denunciou nessa quinta-feira (8), que foi abordado, multado e teve o veículo recolhido por agentes Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTRANS), na frente da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito, na rodovia federal Via Verde.

O profissional que iniciou suas atividades no UBER, informou que depois de atender vários clientes, via aplicativo, recebeu uma chamada de uma mulher que solicitou uma corrida para UPA do Segundo Distrito, quando se aproximava do destino final da corrida, ele relata que começou a ser seguido por dois agentes da RBTrans que o abordaram na frente da unidade de saúde.

Mesmo com o motorista da UBER trafegando em via federal, local que deve ser patrulhado pela Polícia Rodoviária Federal, os agentes aplicaram uma multa por transportar passageiros sem a devida concessão, permissão, licença ou autorização do órgão gestor e após a autuação e os agentes da RBTrans acionaram o guincho para recolheram o veículo.

Procurado na tarde desta quinta-feira, o diretor-presidente do RBTrans, Gabriel Forneck, confirmou a ocorrência. Ele disse que o motorista do Uber após pagar a multa retirou o veículo do pátio do Detran.

“Houve uma denúncia. Ligaram para o RBTrans denunciando que tinha um carro fazendo transporte clandestino. Uma equipe de agentes averiguou e, ao abordar o carro, o motorista se identificou como transporte Uber e o passageiro informou que havia pago pelo transporte.”

Forneck acrescentou que após essa ocorrência vai consultar a Procuradoria do Município para saber como proceder em relação ao transporte do Uber em Rio Branco para orientar os agentes de trânsito.

“Diante da insegurança jurídica, por não ter uma legislação ainda definida, eu vou estar consultado a Procuradoria do Município pedindo orientação sobre como atuar em relação ao Uber para orientarmos os nossos agentes se vamos fazer autuação”