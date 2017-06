Festival Estudantil da Canção já tem mais de 400 inscrições confirmadas, em todo o Acre

Agência de Notícias do Acre 08/06/2017 09:42:48

A edição 2017 do Festival Estudantil da Canção (FEC) já teve mais de 400 estudantes inscritos. Segundo balanço parcial das comissões estadual e municipal, até as 14 horas, desta quarta-feira, 466 inscrições já haviam sido registradas.

“Faltam três dias para encerrar as inscrições e só em Rio Branco já passa de duzentas inscrições”, informou a secretária da Juventude da capital, Temyllis Silva.

O prazo para os interessados se inscreverem é até sexta-feira, 9. Podem participar estudantes das redes pública e privada dos 22 municípios acreanos.

Inscrições

As inscrições, tanto na capital como no interior, podem ser feitas nas escolas que aderiram à competição. Todas as instituições estão citadas no anexo do edital do concurso.

Os alunos da rede privada de ensino podem se inscrever em qualquer uma das escolas públicas participantes. Para aderir ao festival o candidato precisa apresentar a ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada.

Os concorrentes podem ser inscrever na categoria autoral ou interprete. Quem for concorrer na modalidade música autoral, precisa apresentar três cópias impressas da letra da música inscrita juntamente com o termo de responsabilidade.

Seletivas

As seletivas serão realizadas em todos os municípios onde houver inscritos. Os selecionados na etapa municipal participarão da final que será realizada no mês de agosto em Rio Branco.

FEC

O festival é o maior movimento cultural estudantil do Acre. Ele tem se consolidado no calendário acadêmico da região e revelado novos talentos em diferentes categorias artísticas.

A festa é uma realização do governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Educação e Esporte (SEE) e da prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour (FEM), e da Assessoria de Juventude (Assejuv).