Espetáculo teatral “Ela é o Cara”, que traria Vera Fischer a Rio Branco, é cancelado

Da redação ac24horas 08/06/2017 09:33:22

O espetáculo “Ela é o Cara”, estrelado pelos atores Vera Fischer e Edson Fieschi, e que seria apresentado em Rio Branco, no próximo dia 9 de junho, às 20 horas, no Teatro da FAAO, foi cancelado. A empresa promotora do evento alegou dificuldades para a realização do espetáculo na vizinha cidade de Porto Velho (cuja apresentação antecedia a que aconteceria em Rio Branco) e, concomitantemente, por um problema de saúde que acometeu um dos protagonistas da peça, o ator Edson Fieschi.

A partir desta quinta-feira, nos pontos de vendas já divulgados, a empresa realizadora do evento promoverá a restituição imediata do valor pago, bastando para isso que seja apresentado o ingresso anteriormente adquirido. O mesmo procedimento também será feito com os patrocinadores do evento.