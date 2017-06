Entrevista de Marcus no Bar do Vaz repercute; “Ele enrolou, enrolou e não respondeu”

Luciano Tavares, da redação ac24horas 08/06/2017 12:31:54

A entrevista do prefeito de Rio Branco, Marcus Viana, ao Bar do Vaz, no ac24horas nesta semana, repercutiu na sessão desta quinta-feira, 08, na Câmara de Vereadores.

Ao veicular em um datashow, no plenário da Casa, parte da entrevista em que o prefeito diz que “a Câmara de Vereadores é uma arena de debates” e que “há vereador que faz selfie e grava vídeo dizendo que está fazendo obra”, Roberto Duarte, do PMDB, chamou o prefeito de “mentiroso” e acrescentou que Marcus Viana não respondeu as perguntas do jornalista Roberto Vaz sobre a renovação dos contratos com as empresas de ônibus da capital sem as certidões de débitos. “Ele enrolou, enrolou, enrolou e não respondeu”, disse Duarte.