EMURB recupera Rua Rádio Farol no bairro Boa União, na capital

Da redação ac24horas 08/06/2017 12:46:16

A Prefeitura de Rio Branco, através da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (EMURB) concluiu esta semana o trabalho de recomposição asfáltica da Rua Rádio Farol, no bairro Boa União, uma das vias mais tradicionais da Baixada da Sobral. A operação, que ocorre em várias frentes, faz parte da Ação de Verão, que intensifica, no âmbito da Prefeitura de Rio Branco, as intervenções visando à melhoria da condição de infraestrutura dos bairros da capital.

A intervenção ocorre a partir de demandas comunitárias levadas ao gabinete do vereador Railson Correia, que é morador da Baixada –mas a EMURB está presente esta semana em praticamente todas as regionais. Há equipes de manutenção viária no Conjunto Jacarandá, na Estrada do Irineu Serra Irineu Serra, na Rua 19 de Outubro; no acesso a UNINORTE; ruas João Crisóstemo, Marcos Pereira Uchoa e Rua da Quadra, todas no Jardim Europa; bairro Pedro Roseno, Rua Iaco Portal da Amazônia, Estrada Barro Vermelho, Vila Jorge Kalume e Rua Meire Alves, no Tancredo Neves.