Acre será o primeiro a extinguir vacinação contra aftosa no país

Da redação ac24horas 08/06/2017 07:33:22

Junto com Rondônia, o Acre será o primeiro Estado a extinguir a vacinação contra aftosa no Brasil. A previsão do Novo Plano Nacional de Erradicação da Febre Aftosa é que ambos os Estados deixem a imunização obrigatória em 2019. O plano foi apresentado nesta quarta-feira, 7, em audiência no Senado, e prevê o fim da vacinação “com segurança e reconhecimento internacional”.

Há dez anos o Acre tem certificado de zona livre de aftosa com vacinação. Em 2020 está prevista a retirada da vacina no Amazonas, Pará, Amapá e Roraima e os estados do Nordeste, com exceção do Sergipe e da Bahia. Em 2021 encerram a imunização nos estados do Centro-Oeste e Sudeste, na Bahia, no Sergipe e no Paraná. Rio Grande do Sul e Santa Catarina também extinguem a vacinação em 2021.