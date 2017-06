Sebastião e Nil Figueiredo entregam mais de 800 títulos definitivos em Epitaciolândia

Da redação ac24horas 07/06/2017 08:41:02

Em uma solenidade bastante prestigiada no ginásio Wilson Pinheiro, em Epitaciolândia, o governador Sebastião Viana e o diretor-presidente do Iteracre, Nil Figueiredo, entregaram mais de 800 títulos definitivos de propriedade para os moradores dos bairros Aeroporto e Liberdade, no município.

Mais de 40 mil famílias já foram beneficiadas com títulos de propriedade definitivos em todo o estado, num investimento que já ultrapassa R$ 16 milhões, informou o governo.

“Esse é um momento de reconhecimento de um direito sagrado de todo cidadão, que é o de ter a sua propriedade. Isso valoriza os imóveis, dá direito de colocar como hipoteca num banco, fazer um empréstimo para melhorias na casa, abrir um comércio ou o que achar melhor. Com essa união de esforços, vencemos qualquer crise”, disse o governador.

Caso tivessem que pagar pela regularização de suas áreas, em média, cada proprietário teria que desembolsar cerca de R$ 10 mil. Com intermediação do governo do Estado, o título chega a custo zero para a população, incluindo o reconhecimento em cartório.

O presidente do Iteracre, Nil Figueiredo, reforçou a importância do documento da terra. “Esse é um trabalho que valoriza o bem mais precioso de uma família, que é seu lar. A equipe do Iteracre tem muitos guerreiros que realiza um trabalho sem descanso para que essas famílias tenham aqui a certidão de nascimento de suas casas.”