Sanderson Moura diz que perícias não confirmam que Kennedy atirou em PM

Da redação ac24horas 07/06/2017 07:34:04

Julgamento de suspeito de matar PM promete muita polêmica: advogado diz que perícias não confiram autoria

O julgamento de Kennedy Magalhães, suspeito de matar o policial militar Alexandre Aparecido durante abordagem ocorrida em Rio Branco, em agosto de 2016, será marcado polêmicas.

O julgamento será nesta quarta-feira, 7, no Tribunal do Júri, e o advogado de Kennedy, Sanderson Moura, diz que os autos contém cinco perícias que, segundo ele, “apontam para grande possibilidade de não ter sido Kennedy quem disparou aquela arma”. “Minha defesa será técnica, racional e objetiva”, afirma Sanderson, alegando que “os argumentos devem ser fiéis aos fatos, não os fatos devem ser deturpados para se encaixarem em argumentos e paixões públicas”.

Outro advogado, Cassiano Marques, corroborou com a tese de Moura: “Não conheço os autos, mas soube que no exame residográfico de pólvora, realizado nas mãos do acusado, deu negativo. Isso é prova excludente da autoria. Todos os policiais envolvidos deveriam ter sido submetidos, a época, a esse exame. Mas …”, disse ele.