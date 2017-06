Deputado Major Rocha anuncia R$ 600 mil para Xapuri e R$ 500 mil para cidade de S. Madureira

Da redação ac24horas 07/06/2017 07:16:38

O Deputado Federal Major Rocha (PSDB/AC) confirmou a liberação dos recursos financeiros de uma emenda parlamentar dele no valor de R$ 600 mil para o município de Xapuri. O dinheiro foi disponibilizado nesta terça-feira (6) por meio das Ordens Bancárias nº 2017OB813002 e nº 2017OB824153.

O dinheiro está liberado para a compra de equipamentos e material permanente para cinco Centros de Saúde do município. Vão ser aparelhos de ar condicionado, suportes para soro, mesas para exame, escadas, camas, cadeiras, geladeiras, arquivos, computadores, dentre outros equipamentos.

“Tenho me empenhado em garantir o pagamento de todas as emendas que destinei e fico extremamente feliz em conseguir a liberação do pagamento desta emenda, uma vez que ela atenderá a toda população de Xapuri. O ex-prefeito Marcinho Miranda foi muito cuidadoso quando do planejamento da emenda, indicando equipamentos para Unidades de Saúde Básica da Família [USF] tanto no centro do município como em bairros distantes, como é a Sibéria”, comentou Rocha.

O deputado destacou ainda estar na luta para conseguir a liberação de todas as indicações o mais rápido possível, “para garantir que a população do meu Acre tenha acesso a resultados concretos do nosso mandato parlamentar”.

A unidades beneficiadas com os recursos da Emenda Parlamentar são:

USF Dr Felix Bestene Neto – Centro de Xapuri

USF José Francisco Silva – Sibéria

USF José Raimundo de Melo – Aeroporto

USF Mauro José Lima de Souza – Bairro Braga Sobrinho

USF José Fadul – Jiquiá

Emenda de Relator e R$ 500 mil para Sena Madureira

O deputado Rocha anunciou ainda o pagamento da “emenda de relator” de indicação dele e destinada ao município de Sena Madureira. Rocha havia destinado R$ 1 milhão, para a reforma das Praça 25 de Setembro, Praça do Bosque e Praça do Cristo Libertador e, para esta etapa, conseguiu o pagamento da primeira parcela de R$ 500 mil reais. Os recursos foram disponibilizados por meio da Ordem Bancária (OB) n° 2017OB800029, desta terça-feira.

“Meu mandato é voltado à melhoria do meu estado, sem observar bandeiras partidárias. A liberação de emenda conseguida nos primeiros meses de mandato é uma tarefa difícil, mas foi muito recompensador. Com os recursos as praças vão ser modernizadas, com mais conforto e qualidade de vida para a população de Sena Madureira”, destacou Rocha.

“Emenda de relator”, é a denominação dada à cota destinada aos novos parlamentares no Orçamento-Geral da União de 2015, uma vez que os deputados eleitos não teriam direito a emendas no primeiro ano de legislatura.