Remanejamento de zonas eleitorais leva TRE suspender atendimento na sexta, 9

Da redação ac24horas 07/06/2017 07:22:47

O remanejamento de eleitores da 10ª Zona Eleitoral para a 1ª e 9ª Zonas Eleitorais faz com que o Tribunal Regional Eleitoral tenha de interromper o atendimento ao público nesta sexta-feira, 9. Serão feitos procedimentos internos de remanejamento dos eleitores inscritos na 10ª Zona Eleitoral para as 1ª e 9ª Zonas, em razão do rezoneamento ocorrido em Rio Branco. Na segunda-feira, 12, o atendimento ao eleitor estará normalizado.