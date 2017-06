Procura pelo serviço do Uber em Rio Branco foi tanta que não houve carros disponíveis

Luciano Tavares, da redação ac24horas 07/06/2017 16:24:48

O aplicativo Uber começou a operar exatamente às 14h desta quarta-feira, 07, em Rio Branco. O pagamento, a priori, é feito via cartão de crédito, segundo o aplicativo.

Para Rio Branco está disponível neste momento apenas o UberX, que é a modalidade mais convencional da Uber. Similar ao serviço de táxi, no UberX você solicita um veículo com quatro portas e ar condicionado, podendo transportar até 4 pessoas. Essa modalidade é a mais comum e a única disponível em todos os estados brasileiros. É também a mais barata, com exceção do serviço Pool, nos estados em que está disponível.

Criado em meio a polêmicas, o Uber é um dos assuntos do momento nas redes sociais. A procura é tanta no primeiro dia do transporte em Rio Branco que por volta das 16h, o aplicativo informou que não havia carros disponíveis na capital acreana.