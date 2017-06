Polícia Civil cumpre mandados apreende drogas e armas na cidade de Porto Acre

Da redação ac24horas 07/06/2017 09:30:13

Nas primeiras horas desta quarta-feira, 07, a Polícia Civil cumpriu 13 mandados de busca e apreensão na Vila do INCRA e Vila do “V” e apreendeu armas, drogas e munição, além de prender três pessoas e apreender dois menores.

Os mandados são oriundos de investigação da 5ª Regional de Polícia e foram cumpridos em diversos endereços de pessoas ligadas a organização criminosa que agiam no cometimento de delitos como roubo, assalto, tráfico de drogas.

A ação policial envolveu 40 agentes, 2 escrivães, 1 delegado, com uso de 12 viaturas além do apoio do helicóptero harpia 01.

Apresentação do resultado da ação da polícia será na 5ª Regional, localizada no bairro Adalberto Sena, às 09:00 horas pelo delegado Pedro Paulo Buzolin.