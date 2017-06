Polícia boliviana liberta irmão de Polanco; ainda não há notícias sobre os sequestradores

Régis Paiva 07/06/2017 16:34:03

A ação dos grupos policiais bolivianos, os quais contaram com o auxílio de policiais brasileiros, resultou na libertação de José “Rosheco” Polanco Ribeiro. Ele havia sido sequestrado na terça-feira (6), por volta das 12h00 na área rural da cidade de Cobija, na fronteira com o Brasil. Ainda não se sabe as reais condições do sequestrado, prisão dos envolvidos ou se o pagamento do resgate foi realizado.

A situação foi levada tão a sério pela polícia boliviana que o presidente Evo Morales Evo enviou uma equipe de agentes de inteligência para Cobija, os quais se juntaram aos tantos policiais já na região para acompanhar o caso.

Era por volta do meio dia de terça-feira (6) quando Rocheco chegava desacompanhado em uma fazenda supostamente de propriedade dele – a família nega que ele seja proprietário de fazenda – quando foi abordado e levado pelos sequestradores.

Logo em seguida os bandidos fizeram a primeira ligação do telefone do sequestrado para o número da esposa dele, cujo nome não foi revelado, dando início às tratativas para a liberação e o pagamento do resgate.

Tão logo foi avisado, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE), Ronald Polanco, irmão da vítima, seguiu para a região, onde teria chegado por volta das 18h00 na cidade de Cobija. Com ele estaria uma equipe de policiais do Acre, com o quais foi montando um gabinete de crise juntamente com a polícia boliviana e acompanhado de outros policiais locais.

Polanco assumiu então as negociações com os sequestradores, cujo valor inicial do resgate era de US$ 100 mil (cerca de R$ 328 mil). Após muita negociação, os bandidos aceitaram mudar a moeda e reduzir o valor para R$ 80 mil.

O valor exigido teria sido conseguido pela família da vítima, mas esta tentava ganhar tempo e baixar o valor para R$ 50 mil, combinando as condições de entrega do dinheiro e a liberação do sequestrado. O prazo dado pelos marginais era até a manhã desta quarta-feira (7).

Por volta das 13h00, as equipes policiais começaram a se deslocar, com uma equipe destacada especialmente para acompanhar o responsável por levar o dinheiro e agir conforme o recomendado pelos sequestradores.

O primeiro encontro foi marcado para ocorrer em próximo da localidade de Porvenir, sendo que Ronald Polanco somente pode acompanhar até este local.

Nos restante do trajeto um parente residente em Porvenir transportou o dinheiro. O veículo estava equipado com rastreadores e ficou sob monitoramento policial todo o tempo.

A polícia manteve a região sob monitoramento, inclusive em relação aos possíveis locais de fuga. A localidade onde estava o sequestrado tinha vários acessos, inclusive pelo Brasil, na estrada velha (BR 317).

Pouco depois das 15h00 Rocheco foi resgatado em uma ação conjunta das polícias boliviana e com o apoio das polícias brasileiras. Ainda não se tem informações a respeito dos sequestradores e o estado de saúde mais detalhado da vítima. Maiores informações em instantes.