PM/AC não foi comunicada a respeito do sequestro do irmão de Polanco

Régis Paiva 07/06/2017 10:13:58

O caso do sequestro de José “Rosheco” Polanco Ribeiro ocorrido terça-feira (6) na cidade de Cobija, na fronteira com o Brasil permanece sob mistério. Oficialmente, a Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC) ainda não foi comunicada do caso. A Polícia Federal foi contatada, mas ainda não se manifestou.

Em nota a PMAC assim se posicionou: “Até o presente momento nenhuma comunicação formal da família às autoridades sobre este suposto caso. Não existe nenhuma confirmação sobre essas informações”.

Como o sequestro teria ocorrido no lado boliviano da fronteira, é de se entender a versão oficial, por serem as investigações uma atribuição das forças policiais daquele país.

Família corrige informações

Por outro lado, a família Polanco negou que a vítima seja deputado pelo Departamento (Estado) de Pando e nem que seja proprietário de várias fazendas na cidade de Cobija, como informado inicialmente.

O caso vem chamando a atenção pelo fato do sequestrado ser irmão do ex-deputado estadual pelo PT, Ronald Polanco, o qual é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE).

O assunto ainda está em apuração e maiores informações devem ser enviadas da fronteira nas próximas horas.