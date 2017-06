Neblina intensa toma conta de Rio Branco na manhã desta 4ª

Da redação ac24horas 07/06/2017 06:35:48

A quarta-feira amanheceu com muita neblina em Rio Branco. O fim do inverno amazônico está sendo marcado pelo prenúncio de um verão intenso, de baixa umidade e ameaças de queimadas urbanas e rurais. A meteorologia prevê a chegada de uma nova frente fria, o que, segundo alguns, reafirma que o verão 2017 será forte. O Ibama já decretou emergência ambiental para queimadas no Acre.