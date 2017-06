Motorista do Samu morre em quarto de motel no Acre

Da redação ac24horas 07/06/2017 12:38:35

Um homem identificado como Ari Rodrigues, morreu dentro de um motel em Epitaciolândia, na manhã desta quarta-feira, 07. Ele é servidor público e trabalhava no Samu, segundo informações do jornal eletrônico O Alto Acre.

O corpo do homem foi encontrado por funcionários do motel dentro do quarto. Uma mulher que estaria com ele teria acionado os funcionários.

No quarto, foi encontrado uma embalagem que seria de um estimulante sexual, além de bebida energética. Dentro de seus pertences, havia uma grande quantidade de outros remédios. Ari seria hipertenso.

Uma equipe do 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros foi até o local e tentou reanimar Ari, mas sem sucesso. O corpo foi encaminhado ao IML em Rio Branco.

O delegado Roberto Lucena, agentes e homens do 10º Batalhão da Policia Militar estiveram no local para coletar informações e tentar localizar a mulher que estava com a vítima no motel.