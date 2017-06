Manifestantes fecham a AC-40 em frente ao Parque de Exposições

Luciano Tavares, da redação ac24horas 07/06/2017 07:48:25

Manifestantes fecharam na manhã desta quarta-feira, 07, a AC-40 em frente ao Parque de Exposições Marechal Castelo Branco. Eles protestam contra as condições das ruas do bairro Santa Helena e regiões vizinhas.

Os moradores usam pneus e pedaços de madeira no bloqueio da via. Há filas de carros e caminhões. A polícia está no local. Os manifestantes querem a presença de algum representante da prefeitura no local.