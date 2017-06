Loja da Havan em Rio Branco deve ser inaugurada no dia 5 de agosto, diz representante

Agência de Notícias do Acre 07/06/2017 10:09:53

A rede de lojas de departamento Havan inaugura sua filial no Acre dia 5 de agosto, de acordo com anúncio feito por Aurélio Paduan, representante da rede, em reunião no fim da tarde desta terça-feira, 6, com o governador Sebastião Viana e o secretário de Indústria e Comércio, Sibá Machado.

“É uma loja com sete mil metros quadrados, mais de 100 mil. Será nossa centésima loja, no décimo quinto estado brasileiro. Para nós é um marco histórico”, disse Paduan.

A unidade da Havan construída em Rio Branco está localizada na Via Verde, na região próxima ao centro administrativo e à Cidade da Justiça, onde também se localiza outro grande empreendimento privado, a Contax.

“Vamos gerar 200 empregos diretos. Já começamos a primeira etapa de processo para contratações nesta quarta-feira e devemos fechar, até a abertura da loja, os 200 empregos diretos”, anuncia o representante da loja de departamentos, Aurélio Paduan.

De acordo com informe oficial da Havan, o projeto seguirá o padrão nacional da rede. “Na fachada, a loja reproduzirá os traços da arquitetura da Casa Branca, sede do governo americano, que caracteriza os empreendimentos da rede em todo o Brasil. Outro símbolo que estará presente na loja é a réplica da Estátua da Liberdade, com 40 metros de altura”, diz o infome.