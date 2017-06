Hospital de Sena Madureira tem plantão com apenas um médico

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas 07/06/2017 13:03:27

A falta médicos para fazer o atendimento nos hospitais públicos do interior do Acre voltou suscitar discursos na manhã dessa quarta-feira (7). O deputado Nelson Sales (PV) disse que o problema é recorrente em Sena Madureira, cidade que de acordo com ele, enfrenta a guerra de fações criminosas com um grande números de pessoas diariamente feridas com arma branca e arma de fogo.

“É um problema recorrente a falta de profissionais nas unidades de saúde. Médicos estão dando plantão de até quatro dias. Eles estão morando no hospital. No hospital de Sena tem cerca de 50 leitos, centro obstétrico, pronto socorro, atendimento ambulatorial e nascem de três a quatro crianças por dia. O hospital tem plantão com apenas um único médico”, ressalta Nelson Sales.

O parlamentar acredita que o reduzido número de médicos poderá prejudicar a população diante do crescente índice de criminalidade. “Estamos e plena guerra de facções, todo dia tem gente furada e baleada na emergência. Fica nosso repúdio e nossa reivindicação ao governo, nós vamos mostrar dia a dia cobrando o que foi prometido e não foi cumprido na área de saúde”, finaliza.