Governador Sebastião Viana fala em implantar usina solar no AC

Da redação ac24horas 07/06/2017 07:25:56

O governador Sebastião Viana anunciou nesta terça-feira, 6, que intenciona implantar uma usina de energia solar no Acre. Ele fez a declaração após vista à usina solar de Cobija, capital do departamento boliviano do Pando, onde foram investidos onze milhões de dólares. “Visitei a usina de energia solar de Cobija, cidade boliviana na fronteira com Brasileia, que tem revolucionado a distribuição energética na região. Um investimento de US$ 11 milhões que reduz em 5 milhões de toneladas de CO₂ lançados na atmosfera”, disse o governador, completando que se trata de “energia limpa e garantida que estamos estudando para levar projetos semelhantes para o Acre”.