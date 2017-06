Farinha de trigo, manteiga e café foram os vilões da cesta básica em Rio Branco no mês de maio

07/06/2017

O custo da cesta básica em Rio Branco é o menor entre todas as capitais, segundo o boletim de maio do Departamento Intersindical de Estudos e Estatísticas (Dieese) mas alguns produtos registraram grande aumento no período: a farinha de trigo, por exemplo, subiu 57,33%; a manteiga aumentou 25,65% e o tomate 22,43%. O Dieese diz que o feijão teve alta de preço em 14 cidades e redução em 13. O do tipo carioquinha, pesquisado nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, em Belo Horizonte e em São Paulo, apresentou comportamento heterogêneo.