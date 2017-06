Diário Oficial do Acre publica resultado da perícia médica em candidatos da Polícia Civil

Com informações da Agência Acre 07/06/2017 10:06:44

A edição do Diário Oficial do Estado do Acre (DOE) desta quarta-feira, 07, traz o resultado da perícia médica solicitada pelos candidatos do concurso da Polícia Civil que declararam ter algum tipo de deficiência.

Ao todo, 19 pessoas que disputam as vagas para os cargos de agente, delegado e escrivão de Polícia Civil tiveram resultado preliminar favorável na perícia médica. Para mais informações, basta acessar http://diario.ac.gov.br.