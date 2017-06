Começa julgamento de Kennedy Magalhães acusado de matar Policial Militar Alexandro Santos

João Renato Jácome 07/06/2017 09:17:43

Acusado pela morte do cabo da Polícia Militar do Acre (PM/AC), Alexandro Santos, em agosto de 2016, o jovem Kennedy Silva Magalhães começou a ser julgado, durante audiência na 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar da Comarca de Rio Branco, localizada no Fórum Criminal.

Ainda que a perícia no vídeo que mostra o exato momento em que o policial militar é morto não tenha apontado que Kennedy tenha pego a arma da vítima, e atirado contra ela, o Ministério Público do Acre (MP/AC) pede a condenação do rapaz. Ao início da audiência, os policiais que acompanhavam o militar morto na ocorrência devem ser ouvidos.

Quem conduz o processo é o juiz Alesson Braz. No entendimento do magistrado, o caso deveria ir, como solicitado pelo MP/AC, a Juri Popular, e justamente por isso, sete pessoas, escolhidas sob sorteio realizado minutos antes de a audiência começar, devem decidir o futuro de Kennedy.

Mais informações a qualquer momento.