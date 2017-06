Cinco municípios do Acre recebem recursos de emendas do deputado Flaviano Melo

Da redação ac24horas 07/06/2017 07:28:13

Os municípios de Porto Walter, Manoel Urbano, Mâncio lima, Rio Branco e Epitaciolândia já contam em caixa com um total de R$ 924.972,00 referentes a recursos oriundos de emendas de autoria do deputado Flaviano Melo(PMDB) para o Orçamento Geral da União-OGU/2016-, via Fundo Nacional de Saúde(FNS) e Caixa Econômica(CEF).

Porto Walter recebeu R$ 200 mil enquanto Manoel Urbano foi contemplado com R$ 98.090,00. Já Mâncio lima foi beneficiado com R$ 200 mil e Epitaciolândia, por sua vez, com R$ 100 mil. Todos esses municípios deverão empregar seus recursos na aquisição de equipamentos para saúde básica. Já a capital, Rio Branco, deverá utilizar seus recursos, num total de R$ R$ 326.882,40, na aquisição de máquinas agrícolas.

Setores benefíciados

Os equipamentos vão garantir uma atenção básica de saúde formada por um conjunto de ações de saúde que alcançam a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde. Já o maquinário agrícola é absolutamente necessário para assegurar uma agricultura dinâmica e diversificada. Para Flaviano, são duas áreas, ”fundamentais para o bem-estar da comunidade”.