CIEE do Acre abre inscrições para processo seletivo em diversas áreas de trabalho

Da redação ac24horas 07/06/2017 10:26:09

Estão abertas até o dia 12 de junho, no Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), as inscrições para um processo seletivo simplificado para seleção de estagiários visando formação de cadastro de reserva para atender as necessidades do Governo do Estado do Acre, no âmbito de suas secretarias, autarquias e fundações.

As inscrições poderão ser realizadas gratuitamente no site do CIEE, por meio do sítio eletrônico http://www.ciee.org.br, onde estará disponível o Edital e demais informações do processo.

As inscrições são nas áreas de: Administração, Pedagogia, Artes Cênicas, Jornalismo, Economia, Gestão Pública, História, Sistema de Informação e Informática. E são destinadas aos municípios de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Xapuri e Plácido de Castro.