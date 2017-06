Aplicativo Uber deve começar a operar em Rio Branco na tarde desta quarta-feira, dia 7

Luciano Tavares, da redação ac24horas 07/06/2017 07:08:49

O aplicativo Uber deve começar a operar em Rio Branco a partir das 14h desta quarta-feira, 07. Nesta terça-feira, motoristas cadastrados para trabalhar na empresa se reuniram no Centro Empresarial Rio Branco, escritório da Uber.

A representante da empresa na capital do Acre não passou maiores detalhes sobre o funcionamento do aplicativo em Rio Branco, como a quantidade de motoristas.

O início da operação do Uber em Rio Branco é aguardado com enorme expectativa devido aos preços acessíveis praticados pela empresa em todo país, padrão que deve ser seguido no Acre.

Nas redes sociais, internautas acreanos comemoram o possível início das atividades do Uber. Alguns fazem questão de informar que já baixaram o aplicativo e que só aguardam o início da operação.

Na segunda-feira passada, a Câmara de Vereadores de Rio Branco promoveu uma audiência pública para debater o uso do Uber.

Na oportunidade, mototaxistas e taxistas, representados por dirigentes sindicais reagiram com indignação contra o aplicativo.

Eles consideram a concorrência com a Uber desleal e chamaram a empresa de clandestina.

Vale salientar que no Congresso Nacional tramita uma lei que visa regulamentar esse tipo de transporte no Brasil.

Os vereadores e a prefeitura de Rio Branco afirmam que esperam pela regulamentação para se posicionarem de forma contundente sobre o tema.