AC-40 já foi liberada após promessa de serviços nas ruas de loteamentos na capital

Da redação ac24horas 07/06/2017 16:40:46

A AC-40 já está liberada para tráfego de veículos. A rodovia foi interditada na manhã desta quarta-feira, 07, em frente ao Parque de Exposições Marechal Castelo Branco em protesto contra as condições das ruas dos loteamentos Santa Helena e Fahart. É que a empresa contratada pelo Depasa para executar as obras no local acabou desistindo dos serviços. Porém, de acordo com a prefeitura, uma nova empreiteira foi contratada após uma nova licitação e os serviços devem iniciar antes da Expoacre, uma exigência dos moradores.

A garantia foi dada por assessores da Secretaria de Articulação Comunitária do Município e do Depasa, que estiveram no local conversando com os moradores.