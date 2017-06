Zen, Emylson, Nazaré e Marcus participarão de Convenção ao estilo americano

Luis Carlos Moreira Jorge 06/06/2017 06:39:07

O governador Tião Viana está inovando no debate político e fará uma convenção ao estilo de convenção americana para dar maior projeção popular aos quatro candidatos ao governo. No mês de julho, em data a ser marcada, os candidatos Daniel Zen, Emylson Farias, Nazaré Araújo e Marcus Alexandre participarão de um debate aberto, com a presença de público, com jornalistas de todos os órgãos de comunicação, para responderem sobre todas as questões que forem levantadas pelos profissionais da imprensa. Tião Viana quer estar com o nome da FPA definido ao governo e a vice no mês de setembro. Se o prefeito Marcus Alexandre mantiver a decisão de não participar da eleição, o debate acontecerá somente entre os três outros candidatos. É a primeira vez que isso ocorre no âmbito do PT, que nas últimas eleições sempre chegou com o prato feito. Como não será somente com jornalistas ligados ao governo, este será um tipo de debate interessante. Por que se terá a oportunidade de questionar os candidatos em todos os pontos.

Não está ganha

Volto a bater na tecla que o PT não está morto, no Acre, continua muito forte porque tem a máquina do governo e o Tião Viana fará desta eleição a mãe de todas as eleições para fazer o sucessor.

Até tu, Dudu!

O vereador Eduardo Farias (PCdoB) tentou barrar a imprensa para não ter acesso aos depoimentos dos empresários do transporte coletivo, ontem na Câmara Municipal de Rio Branco. E eu que, tinha o Dudu como um democrata! Agiu não como um vereador do livre debate, democrata, mas como advogado dos empresários.Não foi eleito para isso.

Conta atravessada

O presidente do PDT, Luiz Tchê, nega qualquer possibilidade de aceitar uma pressão do PT para todos partidos da FPA ficarem num “chapão”: “Em hipótese alguma vai ocorrer”. Tchê diz que o PT usa uma conta atravessada. “É melhor 32 candidatos a deputado federal pedindo votos para o candidato ao governo da FPA ou 16 candidatos”? É a indagação que ele faz.

Para chamar de minha

Na verdade o presidente do PDT, Luiz Tchê, luta para formar uma chapa de Federal e ser candidato. Exatamente por isso é que não vai abrir desta vez do PDT ter chapa própria.

Não elege mais um poste

Luiz Tchê lembra que, este tipo de pressão para a FPA só ter um “chapão” para a Câmara Federal só funcionou quando o PT era forte, o todo poderoso, quando elegia um poste.

Piada política na internet

O senador Aécio Neves (PSDB) perdeu a presidência do PSDB por ser garfado pela Lava-Jato. A senadora Gleisi Hoffmann (PT) virou ré da Lava-Jato e ganhou a presidência do PT. É vero!

Esta é questão

Esticar o debate da qualidade da rodovia 364 não vai resolver os seus problemas cruciais. A questão principal a ser atacada pela bancada federal acreana, em Brasília, é que a verba destinada para a sua recuperação não cobre o trecho entre Tarauacá-Cruzeiro do Sul, o pior.

Alerta vermelho

Quem mais tem ligado o alerta vermelho para esta questão tem sido o deputado Luiz Gonzaga (PSDB). Se não conseguirem recursos para o trecho Tarauacá-Cruzeiro a BR-364 poderá fechar

Mais enturmado

O deputado Daniel Zen (PT) leva uma vantagem se a escolha do candidato ao governo acontecer mesmo entre ele, o secretário Emylson Farias e a vice-governadora Nazaré Araújo, a doce. Como os demais, é limpo, mas tem a favor o recall de ter sido eleito com boa votação.

Colocação pertinente

Muito centrada a entrevista do ex-prefeito Normando Sales ao ac24horas, acerca da oposição. Toca com propriedade nesta briga desenfreada pelas vagas de senador. O que vai adiantar para a oposição ter dois senadores e perder o governo? Indaga. Não já tem dois senadores? E complementa que, se não houver amadurecimento sobre a importância de chegar ao governo, o PT pode ganhar de novo. Não duvido nem um pouco.

Voz da experiência

O Normando Sales sempre fez uma boa leitura da política regional. Sabe, ao contrário da maioria dos dirigentes da oposição que, a eleição não está ganha, só pelo fato do senador Gladson Cameli (PP) ser um bom nome. E que no Acre, o PT ainda é forte porque tem o governo e a prefeitura da capital. Acrescento mais: sempre disputa a eleição com a FPA unida.

A eleição continuou

Não votei na deputada Leila Galvão (PT), mas como jornalista, eu acompanho o seu trabalho político. A eleição parece que não terminou para ela, foi ser eleita e continuou a mesma batida de reuniões todos os finais de semanas em ramais, com sindicatos, e na área urbana. Está cultivando uma reeleição para sair muito bem votada dos municípios do Alto Acre.

Vox Populis

O PT vai contratar o instituto VOX POPULIS para fazer uma pesquisa sobre a eleição para o governo e senador. A VOX não foi feliz nos resultados de suas pesquisas, no Acre. Na primeira eleição do governador Tião Viana deu como ganhando com mais de 60% e venceu apertado.

Deputado federal

Está decidido, o deputado Nelson Sales deverá ser candidato a uma vaga na Câmara Federal pelo PP. Estrategicamente foi bem pensado, para deputado estadual o quadro em Sena Madureira e região está congestionado, o voto para deputado federal é mais aberto e livre.

Precisa de uma enquadrada

A Comissão de Licitação do governo merece ser enquadrada, pois, não é possível que os preços do marmitex comprados pela prefeitura de Rio Branco sejam abaixo dos preços do governo. Não que faça por desonestidade, talvez, por falta de comparação com os preços do mercado.

Cidade é prioridade

Ao prefeito Marcus Alexandre não restou a não ser apertar o último buraco do cinturão, se quiser fazer frente aos problemas da cidade, que ainda está com muitos buracos, algo a ser enfrentado. Com a “Operação Verão”, já lançada, precisa de dinheiro para custear a ação.

Jogando com as pesquisas

Um aliado do ex-deputado federal Márcio Bittar (PSDB) contou que a sua estratégia é aparecer na frente do deputado federal Major Rocha (PSDB) para senador, e com os números convencer a cúpula tucana nacional ser ele o nome mais viável do partido para disputar o Senado.

Material contestatório

A deputada Eliane Sinhasique (PMDB) prepara farto material contestatório para usar durante os trabalhos da CPI da SEHAB. Pelo visto, nós teremos bons debates entre os membros da comissão. Que conduzam tudo dentro de um prisma jurídico e sem proselitismo político.

Falta cintura política

Quem tem acompanhado os primeiros meses da administração do prefeito Ilderlei Cordeiro tem notado que não possui a mesma cintura política do ex-prefeito Vagner Sales. É inevitável que durante a campanha eleitoral não ocorram rusgas entre os grupos do Vagner e Ilderlei.

Primeira derrota

Seus dois candidatos para comandar duas subprefeituras do município de Cruzeiro do Sul perderam para os candidatos da FPA. Um prefeito não pode perder uma eleição deste tipo.

Luz no fim do túnel

Conversando ontem com um empresário do ramo imobiliário este me traçou um quadro nada alentador da categoria: todo mundo quebrado e pendurado no banco. Até uma das mais fortes dela se encontra em recuperação judicial. Mas, quando tudo parecia perdido, ontem, o governador Tião Viana anunciou para a categoria a construção de mais 1.700 novas unidades na Cidade do Povo. Isso vai aquecer o mercado que mais gera emprego, o da construção civil.

Esta é a questão

Em toda a eleição o número de candidatos homens eleitos é sempre maior do que o das mulheres. Mas a culpa é dos partidos, não procuram lançar mulheres com qualificação, simplesmente pegam aleatoriamente para preencher a cota exigida pela justiça eleitoral.

Corpinho de buda

Os candidatos a deputado estadual estão apelando para conseguir alguns votos, mudando o visual. O secretário Nil Figueiredo fez um peeling, tratamento que troca a camada da face através do ressecamento por um ácido. Não demora vai aderir às lentes de contato verdes. Poderia agora se submeter a uma lipoaspiração para diminuir o corpo de Buda.

Secretários candidatos

Gemil Junior, Nil Figueiredo, Henry Nogueira, Sawana Carvalho, Emylson Farias, Silvia, Sibá Machado, Rafael, Pedro Longo, são alguns dos integrantes do primeiro escalão do governo com os nomes confirmados para sair em abril do próximo ano e disputar mandatos.

Aguardando a regra

Perguntei ontem ao presidente do DEPASA, Edvaldo Magalhães, se ele seria candidato a deputado estadual. Não descartou e nem confirmou. Disse que vai esperar as definições das regras para a eleição de 2018. Minha intuição é que será. E, por conseguinte, muito forte.

Candidata pelo PSB

Ontem tive a confirmação de que a Delegada Carla Brito (PSB-Cruzeiro do Sul) será candidata a deputada estadual. O diretório do PT não queria, mas terá que aceitar. A fonte é muito boa. Carla teve seu nome bem divulgado, na disputa da prefeitura, e será competitiva.

Lula confirmado

Marcada para a sexta-feira a visita do Lula ao Acre. Os petistas preparam uma festa. Lula é hoje réu em cinco processos e tem contra ele um pedido de prisão. Está no olho do furacão da Lava-Jato. Mesmo tendo destinado muitos recursos aos governos do PT, sempre perdeu, no Acre.

Olhos da Nação

Todos os olhos da política nacional estão voltados para o TSE e o julgamento da chapa Dilma-Temer. Se algum ministro não pedir vista e suspender o julgamento, e isso é perfeitamente normal, dentro de três dias teremos o desfecho do caso. Se a chapa for cassada Temer tem a seu favor vários recursos e sem precisar sair do cargo. E poderemos ter novos capítulos desta novela e até o fato do presidente Temer concluir o seu mandato. O caso somente se resolveria de imediato se o presidente Michel Temer renunciasse, mas não se vê movimentação sua neste sentido. E se renunciasse se teria eleição indireta pelo atual Congresso, com a maioria dos seus membros encrencados na Lava-Jato. Mas eleição indireta é o que a Constituição Federal prevê. A tese do impeachment não tem votos para passar. Este é o quadro nacional.