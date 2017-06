Uninorte oferece 142 bolsas pelo Programa Universidade Para Todos no Estado do Acre

As inscrições para o segundo processo seletivo de 2017 no Prouni começam hoje, dia 06 de junho, e se estendem até o dia 09, quinta-feira. Das bolsas disponibilizadas no Acre, 50 são integral e 92 parcial. A distribuição detalhada poderá ser consultada durante a inscrição. Os interessados em concorrer a uma das 142 vagas oferecidas pela Faculdade Barão do Rio Branco, mantida pela Uninorte, devem se inscrever através do site http://siteprouni.mec.gov.br/. Para efetuar a inscrição é necessário o candidato ter participado do Enem de 2016, obtido no mínimo 450 pontos na média das notas do Exame e nota maior que zero na redação.

Sobre o Prouni:

É um programa do Ministério da Educação, criado pelo Governo Federal em 2004, que oferece bolsas de estudos integrais e parciais (50%) em instituições privadas de educação superior, em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, a estudantes brasileiros sem diploma de nível superior. Podem participar do programa estudantes egressos do ensino médio da rede pública ou da rede particular na condição de bolsistas integrais da própria escola; Estudantes com deficiência; Professores da rede pública de ensino, no efetivo exercício do magistério da educação básica, integrantes de quadro pessoal permanente de instituição pública. Nesse caso, não é necessário comprovar renda.

Para concorrer às bolsas integrais, o candidato deve comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até um salário mínimo e meio. Para as bolsas parciais (50%), a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos por pessoa.

Abaixo, tabela dos cursos ofertados pela Uninorte para o Prouni 2017/2.