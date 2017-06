Treze acreanos tiveram de ser internados por acidentes com rojões nos últimos anos

Da redação ac24horas 06/06/2017 08:16:15

Hoje, 6 de junho, é o Dia Nacional de Luta Contra Queimaduras e para marcar a data o Conselho Federal de Medicina (CFM) publicou uma pesquisa que o Acre registrou 13 internamentos de pessoas com queimaduras por fogos de artificio entre 2008 e 2016. Junto com Tocantins (13) o número é o menor do País mas a situação é preocupante, segundo o CFM porque a grande parte das internações ocorrem no mês de junho.

O Conselho utilizou dados do Ministério da Saúde para levantar que, e nível de País, 4.577 pessoas foram internadas para tratamento por acidentes com fogos de artifício, com destaque para os estados da Bahia (961 hospitalizações), São Paulo (850) e Minas Gerais (640).

A orientação dos bombeiros é que não se deve deixar menores de 18 anos manusearem fogos de artifício, um dos meios de se evitar acidentes.