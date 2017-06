SEE divulga resultado de análise de currículos para bolsas do Programa Quero Ler no Acre

Da redação ac24horas 06/06/2017 08:30:34

Em 56 páginas da edição desta terça-feira (6) do Diário Oficial do Estado do Acre (DOE) a Secretaria de Estado de Educação e Esporte (SEE) divulgou a lista preliminar com os nomes dos candidatos selecionados para receberem uma bolsa de educador no “Programa Quero Ler” em todo o Estado.

A partir da página 30 e até a página 86 do DOE estão divulgados os nomes dos selecionados e separados com base nas cidades onde os candidatos concorreram. A publicação não traz maiores detalhes em relação a possíveis recursos contra o resultado.

A relação está disponível na página do DOE na internet (<http://www.diario.ac.gov.br/>). Após baixar o arquivo em formato PDF no site, o candidato pode agilizar a pesquisa digitando Ctrl+ “F”, abrindo o sistema de pesquisa, digitando o nome a ser pesquisado e apertando “Enter”.