Promoção oferta passagem por R$ 99,90 nos voos de Rio Branco para Cruzeiro do Sul

Da redação ac24horas 06/06/2017 10:06:29

As promoções das companhias aéreas geralmente são divulgadas nos finais de semana, mas desta vez a Gol surpreendeu e lançou ótimas ofertas em plena terça-feira. Nos voos de Cruzeiro do Sul para Rio Branco, e também, no sentido contrário, a companhia está vendendo por R$ 99,90. Com a taxa embarque, cada trecho pode ser comprado por R$ 123,49.

A passagem de ônibus de Rio Branco, com duração em média de 24 horas por causa das péssimas condições da estrada, custa R$ 122,40 por trecho. A viagem de avião dura em média uma hora. As passagens promocionais estão disponíveis para quem pretende viajar entre as duas cidades nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro deste ano.

Para garantir o preço citado neste texto você precisa comprar as passagens de ida e volta. Quem pretende viajar no mês de julho vai pagar R$ 139,90 por trecho entre Cruzeiro do Sul e Rio Branco. Com a taxa de embarque cada bilhete sai por R$ 163,39. A Gol é a única que oferece voo sem escala de Rio Branco para Porto Velho. Para quem pretende viajar nos meses de agosto, setembro, outubro ou novembro encontra passagens por R$ 89,90 (R$ 113,90 com taxa). Nos voos de Porto Velho a LATAM, Azul e Gol estão com ótimas ofertas para todos os destinos nacionais.

REGRAS BAGAGEM

Quem pretende viajar nos próximos meses deve comprar as passagens o mais rápido possível. A partir de 20 de junho a Gol vai mudar as regras para despacho de bagagem sem cobrança de taxa. Será criada a tarifa batizada de Light, para quem não precisar despachar bagagens. Em todas as companhias aéreas os passageiros podem levar de graça uma bagagem de até 10 quilos na cabine da aeronave.

As atuais tarifas da Gol, a Programada e Flexível continuam a incluir, sem custo, uma bagagem de até 23 quilos; e a classe Gol Premium, disponível apenas nos voos internacionais, dois volumes do mesmo peso.

ACESSE AQUI AS OFERTAS DA GOL

AS OFERTAS DAS OUTRAS COMPANHIAS AÉREAS ESTÃO AQUI