Em Cruzeiro do Sul, Polícia Militar e agentes penitenciários controlam tentativa de rebelião

Archibaldo Antunes 06/06/2017 22:01:47

Uma tentativa de motim no presídio Manoel Neri, no município de Cruzeiro do Sul, foi contida na noite desta terça-feira, 6, após ação rápida da Polícia Militar e dos agentes penitenciários. Detentos que tentaram invadir outro pavilhão (ainda não especificado pelas autoridades) foram impedidos pelo corpo da guarda.

Segundo informações preliminares repassadas à reportagem do ac24horas pelo tenente Silva Lima, não há feridos. O mesmo disse o comandante da PM em Cruzeiro do Sul, Major Lázaro Moura, ao site G1.

Ainda assim, uma equipe da Secretaria de Segurança Pública (Sesp) está na unidade prisional para realizar um levantamento sobre possíveis feridos e danos causados ao patrimônio público.

Oficiais da Polícia Militar do município, agentes penitenciários e a própria Sesp ainda não informaram a motivação dos presos, cuja ação pode estar relacionada à disputa entre facções rivais.

A assessoria de imprensa da Sesp assegura que os envolvidos na tentativa de motim, após identificados, serão encaminhados à delegacia de Polícia Civil para prestar depoimento.

Assim que isso ocorrer, os amotinados serão responsabilizados e deverão responder por mais esse crime.

Segundo o artigo 354 do Código Penal Brasileiro, “Amotinarem-se presos, perturbando a ordem ou disciplina da prisão: Pena – detenção, de seis meses a dois anos, além da pena correspondente à violência”.