Nicolau Júnior critica Ilderlei Cordeiro por venda de biblioteca de Cruzeiro do Sul

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas 06/06/2017 12:09:04

A aprovação dos vereadores do pedido do prefeito Ilderlei Cordeiro (PMDB) para venda do prédio da biblioteca municipal de Cruzeiro do Sul continua repercutindo no meio político. O deputado Nicolau Júnior (PP) criticou a tramitação do projeto na Câmara de Vereadores e alertou para possível má gestão dos recursos na atual administração comandada por Cordeiro.

“A venda de um prédio histórico que não ficou bem esclarecida. A prefeitura justificou que seria para pagar dívidas com INSS e comprar um terreno para construir a rodoviária, mas temos uma rodoviária com projeto de reforma e verba para realizar a reforma, e a dívida previdenciária não justifica a venda de um espaço tão valorizado no centro da cidade”, destaca Nicolau Júnior.

Para Nicolau, o prefeito peemedebista e sua equipe de prefeitura deveria realizar estudo e planejamento para encontrar gargalos e pagar as próprias dívidas sem abrir mão do patrimônio do município. “A gestão municipal tem outras saídas para sanar seus débitos sem recorrer aos meios mais fáceis para solucionar um problema. Basta conhecer bem a máquina pública”, finaliza.