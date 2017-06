MP e TCE do Acre apertam e prefeitura de Plácido de Castro cancela seleção para provisórios

Da redação ac24horas 06/06/2017 09:35:38

A prefeitura de Plácido de Castro cancelou o processo seletivo simplificado nº 01/2017 da Secretária Municipal de Saúde. O motivo do recuo não foi a constatação de não serem necessários os novos servidores, mas sim a pressão feita pelo Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) e pelo Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE).

Conforme se verifica no Decreto Nº 075/2017 o processo seletivo simplificado foi totalmente anulado pelo prefeito de Plácido de Castro, Gedeon Barros. O motivo teria sido a abertura de processo pelo Tribunal de Contas quanto à realização do certame. Da mesma forma, teria havido muitas manifestações de segmentos organizados e representativos da cidade

Mas a prefeitura não desistiu de contratar servidores para completar o quadro da saúde municipal, mas vai acatar as sugestões apresentadas pelos órgãos de controle/fiscalização – TCE e MPAC – e posteriormente vai lançar um novo concurso simplificado, dando ampla divulgação a sua realização.

Por conta do concurso anterior já estar praticamente concluído, a prefeitura vai devolver aos candidatos já inscritos todos os documentos apresentados para participarem no certame.