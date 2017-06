Marcus Alexandre Viana entrega 11• creche de sua gestão

Da redação ac24horas 06/06/2017 13:51:37

A Creche Luiz Roberto Pedron, no Residencial Rosa Linda está funcionado desde março com 238 crianças de 2 a 5 anos de idade e nesta terça-feira, 6, o prefeito Marcus Alexandre inaugurou oficialmente o Centro de Educação Infantil, que atende alunos de quatro bairros daquela região.

A estrutura conta com oito salas de aula – sendo 4 salas de pré-escola e 4 para creche – berçário, fraldário, dormitório e banheiro interno. Todas as salas dispõem de solarium individuais e são climatizadas. A estrutura é composta também por sala de repouso, brinquedoteca, banheiros adaptados para alunos especiais e escovódromo. As áreas comuns incluem refeitório, salas de leitura, de multiuso, informática, anfiteatro, playground e pátio coberto.

No espaço coletivo e nas salas de aula o que mais chama atenção é o cuidado com cada detalhe, o que garante um ambiente aconchegante e agradável para a meninada, que permanece no espaço das 7 às 17 horas, período em que recebem cuidados e educação da equipe gestora.

Segundo Itanara Silva, mãe de Maria, de 2 anos, a atenção da equipe e a estrutura física da creche dão às mães segurança na educação dos filhos. “Temos a tranquilidade de que a gente deixa as crianças aqui e pode ficar na certeza de que elas são bem cuidadas. Minha filha já mostra desenvolvimento: quer escovar os dentes sozinha, já sabe as músicas e está conversando mais”, cita.

O secretário Municipal de Educação, Márcio Batista, lembra que atualmente já estão matriculados nas creches da capital 4.600 crianças de 0 a 5 anos. “No futuro essa ampliação da oferta para crianças entre 2 e 5 anos fará toda a diferença, porque quanto mais cedo as crianças tiverem acesso à educação maior será a capacidade de aprendizagem delas”.

A unidade do Rosa Linda é a 11a creche entregue na gestão de Marcus Alexandre, que ainda este ano vai inaugurar outros três Centros de Educação Infantil, ultrapassando a meta de 5 mil vagas: os bairros onde estão sendo construídas as creches são: Jenipapo, Jequitibá e Juarez Távora. “Ficamos muito orgulhosos de ver o cuidado com que a equipe tem com os detalhes, o que faz toda a diferença”, conclui o prefeito.

