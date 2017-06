Lula não virá mais ao Acre na próxima sexta-feira, 09

Luciano Tavares, da redação ac24horas 06/06/2017 15:07:52

Lula não virá mais ao Acre na próxima sexta-feira, 09, conforme adiantara sábado passado o ac24horas. O palco e a logística já estavam armados para a visita do ex-presidente, que cancelou a agenda no estado praticamente de última hora. O comunicado foi repassado ao primeiro escalão do governo nos grupos de WhatsApp.

O Palácio Rio Branco pretendia revelar a agenda de Lula apenas na quinta-feira, 08, um dia antes, para evitar manifestações contrárias, constrangimentos ao petista.

Ônibus estavam sendo providenciados para trazer militantes petistas do interior para uma festa com pelo menos 10 mil pessoas. A ideia de Sebastião Viana era fazer um mega ato popular em homenagem ao ex-presidente.

É a terceira vez em 2017 que a agenda de Lula no Acre é cancelada. A primeira foi no final de abril, a segunda em maio, agora em junho. Mas Lula ainda pretende visitar o Acre este ano, porém​ não sabe quando e nem falou as razões do cancelamento de sua visita.